زادت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86%، خلال الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لمذكرة حديثة من «كامكو انفست»، والبيانات التي جمعتها «ميد»، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار أمريكي مقابل 22.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في المنطقة. ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي كافة نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الماضي. واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث.