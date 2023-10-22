سجل خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد صعود بنسبة 1.4%، وارتفع خام نايمكس الأمريكي أيضاً بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال آخر جلسة لها، وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع. ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.وقال الخبير في إحدى شركات الطاقة جون كيلدوف: «يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق، بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط».