أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية على انخفاض حاد في آخر تعاملات لها. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر، في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 54.48 نقطة أو 1.27% عند 4223.52 نقطة، في حين انخفض المؤشر بنسبة 2.39% خلال الأسبوع، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 202.46 نقطة أو 1.54% إلى 12983.81 نقطة، وتراجع بنسبة 3.16% خلال الأسبوع.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 291.83 نقطة أو 0.87% إلى 33122.34 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.61%.