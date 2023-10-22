أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (السبت)، أن كبار الأثرياء ورجال الأعمال العالميين قرروا الإقبال على المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية (منتدى دافوس في الصحراء)، التي ستعقد دورتها السابعة هذا الأسبوع في العاصمة السعودية.وأشارت إلى أن من أبرز رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين الذين أعلنوا عزمهم التوجه إلى الرياض، الرئيس التنفيذي لبنك «جى بي مورغان» تشيز جايمي دايمون، ورئيس «بلاك روك» لاري فينك، ورئيسة مجموعة «سيتي غروب» جين فريزر، ورئيس «بلاكستون» ستيفن شوارتزمان، ورئيس «كارلايل» هارفي شوارتس.وأوضحت الصحيفة، أن من أبرز المشاركين من الرؤساء التنفيذيين في بريطانيا رئيس بنك «اتش اس بي سي» نويل كوين، والرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارتر» بيل وينترز. وأوضحت «فايننشال تايمز»، أن مبادرة الاستثمار السعودية، التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ظلت تستقطب عدداً كبيراً من أهم الشخصيات في عالم التمويل والشركات الكبرى.وزادت، أن تلك الشخصيات يرون فرصاً كبيرة للاستثمار تحت مظلة صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يشرف عليه ولي العهد.ونقلت الصحيفة عن مدير معهد صناديق الثروة السيادية ريتشارد أتياس قوله، إن نحو 6 آلاف شخص قرروا حضور فعاليات مبادرة الاستثمار السعودية. وأضاف، أنه حتى من قرروا التغيب سيقومون بإرسال رسائل مرئية إلى المبادرة. وقال، إن المبادرة السعودية ظلت تحظى باهتمام عدد كبير من المستثمرين من حول العالم، الراغبين في الذهاب للسعودية لفهم «الشرق الأوسط الجديد»، وزاد: «الرياض هي مركز الانطلاق، هذه الحقيقة، فهي مركز التحول الكبير بين الغرب والشرق والشمال والجنوب».