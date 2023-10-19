حصل البنك السعودي الأول على جائزة «قادة القطاع في السوق في مجال رقمنة المدفوعات للمؤسسات» المقدمة من ماستر كارد، إذ تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها «الأول» في مجال تطوير وتعزيز أنظمة الدفع الرقمي للمؤسسات، وتأكيداً لمكانته كواحد من أبرز المؤسسات المالية في مجال التمويل والدفع الرقمي.

تعكس هذه الجائزة اعترافاً بأداء «الأول» المتميز وإنجازه الكبير في تحسين تجربة الدفع للشركات، وتجسد الجهود الجادة التي بذلها البنك في تطوير البنية التحتية للدفع الرقمي وتسهيل العمليات المالية للمؤسسات، إذ تم تكريم «الأول» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة دبي تحت عنوان «إعادة تصور معاملات الغد».

وعلق ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول قائلاً: «إن هذا الإنجاز يعكس التفاني المستمر لفريقنا في تقديم حلول دفع رقمية متقدمة وآمنة لعملائنا. نحن نعتبر هذه الجائزة حافزاً لنواصل العمل بجد واجتهاد لتحسين تجربة الدفع للشركات والمؤسسات، ونسعى دائماً لتقديم أعلى مستوى من الجودة والابتكار في مجال الدفع الرقمي. هذه الجائزة تعكس التزامنا بدعم عملائنا ومساعدتهم في تحقيق نجاحاتهم في عالم الأعمال الرقمي».

تجدر الإشارة إلى أن «الأول» قد استثمر بشكل كبير في تقديم حلول مبتكرة لعملائه، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن كبير في تجربة العملاء، وزيادة الراحة والأمان في العمليات المالية. إذ يتصدر البنك المشهد المصرفي كواحد من أبرز البنوك المبتكرة والرائدة في مجال الدفع الرقمي في المملكة.