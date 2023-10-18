أكد البنك السعودي الأول، اليوم، دوره البارز في المجتمع كراعٍ رئيسي لهاكاثون الادخار المقدم من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وذلك في إطار التزامه الراسخ تجاه المسؤولية الاجتماعية ودعمه المستمر لمبادرات تعزيز الوعي المالي في المجتمع، حيث تأتي هذه الرعاية بمناسبة اليوم العالمي للادخار الذي سيوافق تاريخ 31 أكتوبر.

تعقيبًا على هذه الرعاية صرحت مي بن دايل رئيسة التواصل المؤسسي والممارسات البيئية وحوكمة الشركات: «نحن فخورون بأن نكون شريكًا رئيسيًا في هاكاثون الادخار وبأن ندعم المسؤولية الاجتماعية وذلك في إطار دعم البنك المستمر لتحقيق رؤية 2030 كونها إحدى المستهدفات».

وأضافت: «تعكس هذه الشراكة تفانينا في دعم مبادرات تعزيز الثقافة والتوعية المالية في المجتمع. إن تمكين الأفراد من تطوير مهارات الادخار والاستثمار يعزز من استقرارهم المالي ويساهم في تحسين جودة حياتهم».

وتعتبر مبادرة هاكاثون الادخار مبادرة توعية فريدة من نوعها تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من فهم أهمية الادخار وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى موارد تعليمية متخصصة وورش عمل مبتكرة تعزز معرفتهم للمفاهيم المالية وتبادل الأفكار والمعرفة مع ذوي الخبرة حول أفضل السبل للادخار والاستثمار بشكل ذكي.

وذلك من خلال 4 مسارات تحدٍّ رئيسية وهي: «التخطيط المالي، تحفيز الادخار، حلول ومنتجات التوفير والادخار، ربط المستفيدين بمنتجات الادخار»؛ لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المجتمع في إدارة الأموال والادخار، ومن ثم تقديم الحلول الممكنة لتعزيز الادخار بين مختلف فئات المجتمع، حيث سيتم إطلاق الهاكاثون في تاريخ 20 أكتوبر 2023م، ولمدة 10 أيام.

يعكس دعم «الأول» لمبادرة هاكاثون الادخار التزامه الثابت بتحقيق تطور اقتصادي مستدام من خلال تمكين الأفراد وتعزيز وعيهم المالي.