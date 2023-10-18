شاركت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -شريك النجاح- في الملتقى الأول للتواصل والتوعية (جسور) يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1445هـ الموافق 2023/10/17م، الذي نظمته إمارة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، إذ تناول الملتقى العديد من الجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل إضافة إلى معرض مصاحب له.

وتمثلت مشاركة الجامعة بالملتقى في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التوعية في المؤسسات التعليمية» التي شارك فيها سعادة مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.طفيل بن يوسف اليوسف، بالتعريف بدور المؤسسات التعليمية في خدمة وتطوير وتوعية المجتمع، ودور إدارات العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات التعليمية في تعزيز التواصل وتشكيل الوعي المجتمعي، بالإعتماد على إستراتيجية واضحة، وأهداف ورسائل محددة، واستخداماتها لوسائط متعددة، وتنظيم العديد من الحملات التسويقية على المنصات لزيادة الوعي ورفع حجم التفاعل، واستراتيجيات في وقت الأزمات، كجائحة كورونا، ودور وسائل التواصل الاجتماعي المهم في تشكيل الصورة الذهنية الإعلامية MMI للمؤسسة التعليمية سواء بالإيجاب أو السلب، وتناولت الجلسة عدداً من المحاور في استثمار المؤسسات التعليمية لمنصات التواصل الاجتماعي وواقع استخدامها في التوعية المجتمعية وتأثير علاقة المعلمين بالطلاب (سلباً أو إيجابًا) على جهود التوعية المبذولة في المؤسسات التعليمية.

وذكر مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام د.طفيل اليوسف، أن توظيف مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المؤسسات التعليمية يعتبر أداة قوية لنشر الوعي المجتمعي والتواصل مع الجمهور المستهدف، وأهمية دور المؤسسات التعليمية تكمن في تعزيز مجالات البحث العلمي والابتكار من خلال بيئة محفزة للأساتذة والباحثين والطلاب، لإجراء الأبحاث العلمية، ولتطوير المعرفة وتقديم الحلول الابتكارية للتحديات المجتمعية، والمساهمة في الخدمات الاستشارية والتعليمية عبر مشاريع تنموية وخدمات مجتمعية تعود بالنفع على المجتمع والوطن.