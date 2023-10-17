أظهرت وثيقة حديثة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، عين بنوكاً لترتيب إصداره الأول من صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، وفقاً لوكالات إعلامية.وأضافت، أن الإصدار المزمع سيكون على شريحتين لأجل 5 سنوات و10 سنوات، ووفقاً لظروف السوق.وتم تعيين كل من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من منتصف شهر أكتوبر الجاري. وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في شهر فبراير.وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في شهر نوفمبر، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء المدينة المستقبلية «نيوم».