لأول مرة على مستوى المستشفيات الخاصة بالشرق الأوسط، نجح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في إجراء عملية جراحية في القلب باستخدام الروبوت الآلي الجراحي دافنشي، والتي تعتبر من أحدث التقنيات الحالية، وذلك لتقليل مخاطر وتبعات العمليات الجراحية التقليدية التي تترافق مع كل عملية، وذلك يتواءم مع رسالة المستشفى في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمريض.

وقام الفريق الجراحي بقيادة الدكتور عثمان العثمان بإجراء عملية للشريان الرئيسي المغذي لقلب مريض يبلغ من العمر 80 عاماً والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

يشمل نظام دافنشي للجراحة الروبوتية ذراعا مزودة بكاميرا وأذرعا أخرى متصلة بأدوات جراحية يقوم من خلالها الطبيب الجراح بالتحكم في الأذرع، بينما يجلس أمام شاشة تحكم متصلة بحاسب آلي بالقرب من طاولة العمليات، إذ توفر وحدة التحكم للجرَّاح عرض مكبر عالي الوضوح لموقع الجراحة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

في الختام، تعتبر عملية جراحة القلب الناجحة التي أجريت في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة باستخدام الروبوت الجراحي دافنشي إنجازا مهما للمستشفيات الخاصة في الشرق الأوسط. ومن خلال استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، يهدف المستشفى إلى تقليل المخاطر والمضاعفات المرتبطة بالإجراءات الجراحية التقليدية، متماشيا مع التزامه بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وتوفير تجربة استثنائية للمرضى.