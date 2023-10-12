استضافت، أخيراً، شركة الفنار العالمية للتطوير، التابعة لشركة الفنار للمشاريع، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومقدمة لحلول الهندسة والبناء والتكنولوجيا، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، لزيارة مشروع الوقود الأخضر لإنتاج وقود الطيران المستدامة في مدينة تيسايد بالمملكة المتحدة، وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له أعضاء الفريق التنفيذي لشركة الفنار للمشاريع، في مقدمتهم عامر العجمي، النائب التنفيذي للمبيعات والتسويق، ومشعل المطلق رئيس الاستثمار ونعمان الأعظمي المدير الإقليمي.

وتبرز أهمية تلك الزيارة في تسليط الضوء على التزام شركة الفنار بتعزيز موقف المملكة العربية السعودية كأحد رائدي الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وكذلك تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وقد حظي الوزير بجولة تعريفية شاملة في مشروع الشركة لإنتاج وقود الطيران المستدام، وأجرى مناقشات مع فريق الفنار حول الأهداف الاستراتيجية للمشروع، كما تعرف على التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة المستخدمة في تحضير ومعالجة المواد الخام أثناء عمليات المشروع، إذ أظهرت هذه التجربة بوضوح قدرة المشروع التحويلية ومساهمته في مستقبل أكثر استدامة للمملكة المتحدة ومشهد الطاقة العالمي.

يذكر أن مشروع الوقود الأخضر قد حصل على تمويل حكومي بقيمة تجاوزت الـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال مبادرات الوقود الأخضر والسماء الخضراء وصندوق الوقود المتقدم لدعم تطوير منشآت وقود الطيران المستدامة كجزء من رؤية المملكة المتحدة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، كما وصل مشروع الوقود الأخضر إلى مرحلة متقدمة من التطوير مما يجعله أكثر المشاريع تطوراً لمراحل الانتهاء الكامل ضمن مشاريع الوقود الأخضر في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات البالغة 1.5 مليار جنيه استرليني في هذا المشروع عوائد ضخمة لاقتصاد مدينة تيسايد فضلاً عن جذب الإنظار للعديد من الاستثمارات الأخرى في المدينة. وينتظر المشروع نتائج قرارات لجنة تشريعات المشاريع في مجلس النواب البريطاني المتعلقة بآليات ضمان استقرار عوائد مشاريع الوقود البيئي المستدام و التي يتم دراستها حالياً، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار بنهاية الربع الأول من عام 2025.

وفور انتهاء زيارته، أعرب معالي وزير الاستثمار عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» عن إعجابه بمنشآت الوقود الأخضر التابعة لشركة الفنار باعتبارها مصدر فخر ورمزاً للتقدم المذهل للشركات السعودية على الساحة العالمية.

ومن جهته، قال مشعل المطلق، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الفنار للمشاريع: «لقد تشرفنا في الفنار العالمية للتطوير بالزيارة المميزة التي قام بها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والذي أظهر بسخاء دعمه وتشجيعه الكبير لمشروعنا لإنتاج الوقود الأخضر، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة قوية على التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الرؤية المستقبلية ببناء مستقبل مستدام ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل على مستوى العالم أيضاً».

وتلعب مجموعة الفنار دوراً رائداً في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة كشركة عالمية بجذور سعودية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية، حيث تمتلك الشركة على المستوى الدولي محفظة عالمية تبلغ 1.75 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا والهند والشرق الأوسط بما في ذلك مزارع الرياح، ومجمعات الطاقة الشمسية، ومنشأة وقود الطيران المستدامة، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين الأخضر، ومصانع الأمونيا الخضراء.