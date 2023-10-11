أطلق البنك العربي الوطني anb تطبيقه الجديد والمطوّر من متجر تطبيقات الأجهزة الذكية، والذي يأتي تماشياً مع هوية البنك الجديدة «نحو مصرفية أسهل وأسرع»، حيث يتميز التطبيق بتصميم عصري ومبتكر، وآلية استخدام أكثر سهولة، ليمنح العميل تجربة رقمية فريدة ويجعل من إدارة الأموال والمدفوعات والحسابات المصرفية والاستثمارية أمراً في غاية السهولة والسرعة.

ويهدف تطبيق anb الجديد كلياً إلى الارتقاء بتجربة مصرفية نحو آفاق غير مسبوقة من السهولة والسرعة في الاستخدام وإنجاز العمليات المصرفية ومواكبة احتياجات العملاء رقمياً ليكون بمثابة مصرف متنقل، دون إغفال معايير التفاعلية والمرونة، وهي مفاهيم باتت تشكّل ركناً أساسياً من المصرفية العصرية وحلولها المطوّرة التي تقدر أهمية عامل الوقت بالنسبة للعميل، وهو ما سعينا إلى توفيره من خلال التطبيق الجديد.

حيث يدعم تطبيق anb الجديد خاصية الوصول السريع والآمن للتطبيق، وتم دعمه بواجهة تفاعلية حديثة تتضمن قائمة للإجراءات السريعة قابلة للتخصيص عبر إضافة أو إزالة إجراءات التحكم حسب رغبة كل مستخدم واحتياجاته لتمكينه من الوصول الفوري إلى الخدمة المطلوبة.

كما يوفر التطبيق قوائم متكاملة للحسابات والبطاقات المصرفية والائتمانية وحلول المدفوعات والسداد والحوالات، بما في ذلك التحويل الدولي بسهولة عبر خدمة «TeleMoney»، بالإضافة الى إمكانية تقديم طلبات الحصول على خدمة الراتب مقدماً، وطلب التمويل المصغر، هذا إلى جانب حلول الادخار للفرد والعائلة والخدمات الحكومية وخدمات الاستثمار والاكتتاب والتقدم بطلبات التمويل الشخصي رقمياً. ولتعزيز تجربة العميل، يتضمن التطبيق برنامج مكافآت anb لاستعراض نقاط المكافآت المتاحة واستبدالها بمرونة.

ويعد إطلاق التطبيق الجديد امتداداً لجهود البنك في مجال دعم مسيرة التحول الرقمي، وإثراء تجربة العملاء، والارتقاء بمعايير رضاهم، ودعم مؤشرات الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات البنك المركزي السعودي في تحفيز المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.