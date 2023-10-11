بدأت شركة أدير العقارية، المسوّق الحصري لمشروع سوار؛ تسلمها عروض الشراء بالأظرف المغلقة لأرض سوار التي تمتد على مساحة 768 ألف متر مربع جنوب مدينة جدة؛ وحدّدت الشركة أخر موعد لاستلام الأظرف المغلقة يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023م، على أي من فروع شركة أدير العقارية في المناطق التالية: (الرياض – الخبر – جدة – مكة المكرمة )، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية “تصفية”.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية سليمان الحربي إلى أن مشروع «سوار» يحتضن أرضاً خاماً فريدة من نوعها، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 768,081.94 متراً مربعاً، تتميز بموقعها الاستراتيجي في حي «المليساء» جنوب مدينة جدة، وسط بيئة استثمارية عالية الجودة.

ولفت إلى أن أرض المشروع تتفرد باستخداماتهما المرنة ومساحاتها الباهرة لتمنح المستثمرين فرصة استثنائية لبناء عالمهم الاستثماري الجديد بالشكل الذي يحلو لهم، وبما يحقق تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية.

وتوقع الحربي، أن يشهد استلام الأظرف المغلقة إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة. مؤكداً أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، لتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة.