تحتفل ساندوز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية، اليوم ببدء تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية السويسرية كشركة مستقلة.

وصرح رئيس مجلس إدارة ساندوز جيلبرت جوستين: "يشهد اليوم بداية حقبة جديدة لشركة ساندوز كشركة مستقلة، لكن يبقى هدفنا ثابت: ريادة وصول العلاج للمرضى. هذا هو ما نجيد فعله، ولطالما برعنا في تحقيقه، وسنظل نقدمه بأفضل صورة ممكنة: إتاحة الأدوية عالية الجودة لعدد أكبر من البشر، في مناطق أكثر حول العالم، وبطرق عديدة وسبل جديدة ".

تمتد جذور رؤية ساندوز وعلامتها التجارية بعمق في تراثها العلمي وإرثها الطبي العريق منذ تأسيس شركة Kern & Sandoz الرائدة في مجال الكيماويات في عام 1886: بدءاً من تطوير كالسيوم ساندوز في عام 1929، مروراً بأول بنسلين عن طريق الفم في عام 1951، وصولاً إلى إطلاق أول مثيل حيوي في العالم في عام 2006.

وكما ورد في «يوم أسواق رأس المال في ساندوز» في يونيو الماضي، ستدعم ست «أدوات تشغيلية» استراتيجية تحقيق القيمة على المدى الطويل: أساسيات السوق الجاذبة، الريادة والحجم، خيارات النمو المتعددة، تحسين الربحية، التدفق النقدي القوي، والتزام قوي بالاستدامة.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي ريتشارد ساينور: «كشركة مستقلة، ستتمكن ساندوز بشكل كامل من تنفيذ استراتيجيتها واضحة الرؤية والتي تستهدف تبوأ الريادة المستدامة في صناعة الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية والتي تنمو بقوة كصناعة بالغة الأهمية». وأضاف: «نحن بالفعل رواد في وصول العلاج للمرضى غير مساهمتنا في تهيئة مناخ الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، حيث ندعم ونعزز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم من خلال تحقيق توفير في الميزانيات يقدر بأكثر من 17 مليار دولار من المدخرات السنوية في أوروبا والولايات المتحدة وحدها، وتصل أدويتنا إلى حوالي 500 مليون مريض سنويا في أكثر من 100 دولة. ومن خلال هذا الدور، نحقق تأثيراً اجتماعياً إجمالياً يقدر بنحو 180 مليار دولار سنوياً. ونعتزم إحداث تأثير أكبر في المستقبل»

تمثل الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية ما يقدر بنحو %80 من الأدوية المستخدمة على مستوى العالم بحوالي %25 من التكلفة. وعلى الرغم من التنافسية العالية، من المتوقع أن تنمو الصناعة بشكل مطرد خلال العقد المقبل، مدفوعة بالطلب المُلح على هذه الأدوية ذات الأهمية القصوى لأنظمة الرعاية الصحية.

وقد صرح الدكتور أحمد بدير، المدير الإقليمي للسعودية ودول الخليج والشرق الأدنى «اعتباراً من اليوم ستكون ساندوز أكثر قدرة على تلبية احتياجات نصف مليار مريض نخدمهم حول العالم كما نعتقد أن الوقت قد حان لتوسيع جهودنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والشرق الأدنى لتحقيق مهمتنا والانسجام مع استراتيجية تحول الرعاية الصحية القائمه على القيمه» تعكس علامتنا التجارية المُحَدِّثَة التزامنا الدائم بالابتكار في مجال الرعاية الصحية، وكذلك التزامنا بمواجهة أكبر التحديات الصحية العالمية. تعتمد ثقافتنا على النزاهة والشمول، بهدف أن نكون جميعاً في أفضل حالاتنا تجسيداً لقيمنا، ونبذل ما في وسعنا من جهد لدفع نمو الأعمال وتحقيق الريادة في إتاحة العلاج للمرضى.

يمكن العثور على نشرة إدراج ساندوز والوثائق ذات الصلة هنا: www.sandoz.com/sandoz-spin

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شركة ساندوز

تعد شركة ساندوز، وهي أحد قطاعات شركة نوفارتس- شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا القطاع في لعب دور ريادي لإتاحة وصول الأدوية للمرضى من خلال تطوير وتسويق منتجات جديدة بأسعار في متناول المرضي للوفاء بالاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها. وتطمح ساندوز في أن تصبح الشركة الأعلى قيمة والرائدة في إنتاج الأدوية المثيلة على مستوى العالم. تتضمن محفظة منتجات الشركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوية فائقة الجودة والتي تغطي المجالات العلاجية والطبية والتي استهدفت في عام 2021 مبيعات تقدر بنحو 9.6 مليار دولار أمريكي.