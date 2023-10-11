البنك السعودي الأول أحد أبرز الرعاة لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023. الذي تمت إقامته هذه السنة في الرياض في الفترة من 8-12 أكتوبر، في بوليفارد الرياض سيتي، بالتنسيق والتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. إذ سيتم تركيز الجهود في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 على الأعمال المناخية التي تشمل التخفيف والتهيئة وإتباع نهج متكامل ليشمل مجموعة واسعة من الإجراءات. لتكون الركائز الثلاث الأساسية هي التحول والشمول والحلول.

وقال توني كريبس الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي الأول: «تستضيف المملكة هذا العام أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 مما يعطيها المجال لتسليط الضوء على جهودها المبذولة في تغير المناخ، ونحن في «الأول» فخورين بكوننا جزء من هذا الأسبوع الذي يتوافق مع أهدافنا في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وأضاف: «نحن متحمسون لرعايتنا لهذا الأسبوع؛ لأنه يتوافق مع رغبتنا بأن نكون قادة التوجيه في القطاع المالي فيما يتعلق بتغير المناخ وتقليل تأثيره».

وتم عقد أسبوع المناخ هذا قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سيكون في شهر ديسمبر 2023. الهدف الرئيسي لأسبوع المناخ هو لإعطاء القادة فرصة للتعبير عن تأثيرات التغييرات المناخية على المستوى الإقليمي و للعمل بجهود اتفاقية باريس على مستوى المنطقة.

هذه الرعاية تتماشى مع جهود «الأول» والتزامه ليكون جزءاً من رؤية 2030 لتصبح المملكة متصدرة لقيادة المشهد فيما يتعلق بتغير المناخ والاستدامة.

يذكر أن «الأول» سيكون الشريك المصرفي المستدام في النسخة الثالثة عشرة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.