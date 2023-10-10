عندما أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن إطلاق رؤية السعودية 2030، حملت في مضمونها كل أحلام وتطلعات السعوديين في شتى مناحي الحياة فكان من ضمن مستهدفاتها الارتقاء بجودة الحياة وتحسينها وبناء مجتمع حيوي ينبض بالحياة سعياً لتوفير الرفاهية وخلق خيارات ترفيه عالمية المستوى.

تبنى برامج رؤية 2030 رجالٌ يؤمنون بفكر الإبداع والتطوير والتحسين لكل مخرجات الرؤية التي من ضمنها بناء مجتمع حيوي من خلال التشجيع والرعاية والدعم اللامحدود من سمو ولي العهد.

هذا الدعم الذي مكَّن المبدع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من صياغة هذه الأفكار والمخرجات وتجسيدها على أرض المملكة واقعاً ملموساً وأصبح نموذجاً عالمياً محققاً بذلك نقلة نوعية في مجال الترفيه فكانت أولى الخطوات في هذا السياق تأسيس الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة، و تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه، فانطلق موسم الرياض الأول للترفيه بحماس كبير وبفكر مؤطر حمل بين طياته رسالة وطنية سامية وهي العمل على تطوير وتمكين قطاع ترفيهي متميز من خلال اتجاه إستراتيجي واضح وإطار تنظيمي شفاف وتقديم خدمات إبداعية مبتكرة تعود بالنفع على مملكتنا الحبيبة وتم اعتماد تنظيم هذا الحدث سنوياً، إذ يهدف إلى تقديم الرياض وجهةً سياحيةً وثقافيةً عالميةً بارزةً، وإن يجذب هذا الحدث الفريد ملايين الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم الذين يأتون للاستمتاع بالأجواء الحيوية والمتنوعة التي يقدمها موسم الرياض.

واستطاع موسم الرياض للترفيه تحقيق النجاح في موسمه الأول فمنذ انطلاق هذا المهرجان الترفيهي في أكتوبر 2019 في العاصمة الرياض، لمدة 70 يوماً، وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، وبلغ عدد فعاليات المهرجان أكثر من 100 فعالية، تنوعت الفعاليات بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن، ومن هذه الفعاليات: معرض الصيد والصقور السعودي، مهرجان فيراري، كرنفال الرعب، بارك التزلج، الحديقة الساحرة، فوت بارك، ليالي عدن، ليالي المحروسة، فرقة «بي تي اس» الكورية، تجربة نيرف، تجربة مارفل، النافورة الراقصة.

وجاء الموسم الثاني في أكتوبر 2021 وحقق موسم الرياض أرقاماً استثنائية غير مسبوقة، إذ تخطى عدد الحضور حاجز الـ 10 ملايين زائر ومليون سائح. تحت شعار «تخيل أكثر»، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان. واشتمل الموسم على أكثر من 7500 فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، و9 استوديوهات عالمية، وملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تتجاوز 40%.

وحملت النسخة الثالثة من موسم الرياض لعام 2022 شعار «فوق الخيال»، لتشير إلى التوسع الكبير في هذه النسخة على مستوى المناطق والفعاليات.

وتستعد المملكة هذه الأيام لاحتضان عرس الرياض الكبير وهو موسم الرياض الترفيهي الرابع امتدادًا لسلسة نجاحات هذا النشاط الترفيهي المتنوع والمتميز، الذي استطاع أن يجلب العالم إلى أرض المملكة للقيام بالأنشطة والفعاليات الترفيهية، وتم تحديد موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2023 في الـ28 من أكتوبر الجاري وستقام العديد من الفعاليات الرائعة والمتنوعة في حدث ضخم يضم العديد من النشاطات الرائعة والمبتكرة، ويستهدف الموسم الشرائح المجتمعية المتعددة سواء من السكان المحليين أو الزوار الذين يتوافدون على الرياض من جميع أنحاء المملكة وخارجها.

وتم تحقيق 40% من مستهدف عوائد موسم الرياض 2023 عن طريق الرعايات وبعض الصفقات الكبيرة، وذلك قبل أن يبدأ الموسم. تمكن هذا المهرجان من حجز مكان قوي في خارطة الترفيه العالمية والعربية، إذ بات ملايين الزوّار في انتظار انطلاق موسم الرياض والذي تشير كل التوقعات إلى نجاحه قبل أن يبدأ.

ومن المتوقّع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

يقدّم الموسم ما يناسب جميع الأذواق والأعمار، سواء من محبي الموسيقى أو الثقافة أو الفنون، أو من هواة الألعاب التي تحطّم جميع الأرقام القياسية، والمطاعم والكافيهات الجديدة، وقضاء يوم عائلي رائع.

سيضيف موسم الرياض أيضاً مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية التي يحييها كوكبة من أهم الفنانين المحليين والعالميين، إلى جانب المسرحيات والعروض الترفيهية والنشاطات العائلية والألعاب وعروض التسوق والكثير من التجارب الحصرية يعتبر موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة نقطة محورية في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام في المملكة من المتوقع أن يكون موسم الرياض 2023 فرصة فريدة لاستكشاف الثقافة والتراث السعودي، والاستمتاع بالترفيه العالمي وستكون هذه الفعاليات بمثابة منصة للفنانين السعوديين والعالميين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم. وبدوره، يعزز هذا الحدث الثقافة والفن في المملكة.

يأتي موسم الرياض 2023 جزءاً من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحويل المملكة إلى واحدة من الواجهات الرئيسية للسياحة والترفيه على مستوى العالم، ويعكس هذا الحدث التحول الناجح الذي تشهده السعودية.

واتضح جلياً محلياً وعالمياً قدرة المملكة على تنظيم كبرى الفعاليات التي من شأنها توفير مناخ ترفيهي متنوع وتطمح فعاليات موسم الرياض الرابع إلى تحقيق العديد من الأهداف، التي من ضمنها تعدد مصادر الدخل القومي واستغلال الموارد لتعزيز الناتج المحلي وزيادة الوعي بالثقافة السعودية، ونشر قيم التسامح والتعايش، وتوفير فرصة للمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وتعزيز الرياض كوجهة سياحية عالمية.

إن الوطن والمواطنين يفتخرون برجال وضعوا هذا الوطن في عقولهم وقلوبهم وعيونهم وبذلوا الغالي والنفيس من وقت وجهد من أجل رفع اسم المملكة عالياً وجعلها في مصاف الدول، والشعب السعودي يتوجه بخالص الثناء والتقدير لفارس هذا المهرجان وأيقونة موسم الرياض للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما يقوم به من جهود مميزة وعمل دؤوب بدعم ورعاية ومتابعة رشيدة واهتمام كبير من مقام سيدي ولي العهد يحفظه الله هذه المواسم صناعة تسهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مما يعني أن التنوع في قاعدة الاقتصاد يسير بنجاح منقطع النظير وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.