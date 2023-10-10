أعلنت شركة دراية المالية، شركة الخدمات المالية السعودية المرموقة، و شركة الرمز كوربوريشن ش.م.ع، وهي مؤسسة مالية رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اليوم في الرياض عن إبرام شراكة استراتيجية من شأنها إحداث طفرة في صناعة السوق وتوفير السيولة في المملكة العربية السعودية.

تشمل هذه الشراكة مختلف الخدمات الاستثمارية في أسواق المال، وتمثل ثمرة التعاون الجاد والوثيق بين فريقي الإدارة العليا من كلا الشركتين، والذي أفضى إلى اتفاق لتأسيس شركة جديدة مملوكة بالمناصفة بين كلا المؤسستين تركز على صناعة السوق وتوفير السيولة، وتعمل على الاستفادة من خبرتهما العميقة ومعرفتهما التقنية الواسعة في الأسواق التي تعملان بها بهدف المساهمة لتحقيق استراتيجية هيئة السوق المالية السعودية لتطوير وتنمية السوق المالي و ابتكار منتجات استثمارية جديدة في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما يلتزم الطرفان بتخصيص الاستثمارات والخبرات التقنية الضرورية لضمان تحقيق الشركة الجديدة الأهداف الموضوعة لها ومساعدتها على النمو وتبوء مكانة رائدة في القطاع.

من جانبه، قال السيد محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية: «تمثل شراكتنا هذه مع «الرمز» علامة فارقة وهامة بالنسبة لنا في «دراية». إذ أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيشكل عاملاً محورياً يسهم بشكل كبير في تعزيز خدماتنا وترسيخ مكانتنا في الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية. هذه فرصة هامة لكلا الشركتين، ونحن نسعى جاهدين لتقديم مستويات غير مسبوقة من الخدمة لعملائنا، ونتطلع معًا إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة المشتركة لدينا لتشكيل وصياغة مستقبل صناعة السوق وتوفير السيولة في المملكة».

وتؤذن هذه الشراكة ببداية حقبة جديدة من التعاون في القطاع المالي بما يتخطى الحدود الجغرافية لدول المنطقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرة الشركتين على خدمة المستثمرين والمساهمة في ازدهار السوق المالي في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.

ويسلط هذا التحالف الاستراتيجي بين «الرمز» و«دراية» الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه صناعة السوق وتوفير السيولة في استقرار ونمو الأسواق المالية. إذ يعزز صناع السوق من كفاءة وأداء السوق ويعمل على تحسين سير البورصات المالية من خلال توفير طلبات وعروض الشراء والبيع باستمرار. في حين يقوم مزودو السيولة بتسهيل التداول من خلال توفير وجود عدد كافٍ من المشترين والبائعين في جميع الأوقات، والإسهام بالتالي لحد من تقلبات الأسعار وتحسين مقاييس التداول. وتعمل كلتا الوظيفتين على تعزيز استقرار السوق وبناء ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، تهدف «الرمز» و«دراية» من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز آليات السوق الرئيسية ودفع نمو ومرونة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية مع تقديم إمكانيات تداول أفضل للعملاء وتجربة استثمارية أكثر سلاسة.

وفي معرض تعليقه على هذا الشراكة، قال السيد محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لمجموعة الرمز: إننا سعداء للغاية بشراكتنا مع «دراية» في هذه المبادرة الاستراتيجية الهامة. إذ أن السمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركة، والتزامها الدائم بالتطوير والابتكار يتماشى بشكل تام مع الرؤية التي ننتهجها في الرمز. ويتمثل الهدف الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة، في العمل معاً على وضع معايير جديدة في صناعة السوق وتوفير السيولة، ليس فقط لدفع عجلة النمو والتطور في كلا الشركتين، ولكن أيضًا للمساهمة بشكل إيجابي وفعال في تعزيز مسيرة وأداء القطاع المالي المزدهر في المملكة العربية السعودية، بما يعكس التزامنا الكامل تجاه جميع عملائنا وشركائنا.

استطاعت الرمز منذ اطلاقها لنشاط صناعة السوق في الامارات عام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات حيث تتبوأ حاليا الصدارة من حيث حجم التداول كصانع سوق خاص والمركز الثاني في الامارات بعد كيو ام ام (صانع السوق الحكومي)، كما اننا نتولى حاليا صناعة السوق على 40 سهما مدرج في أسواق الامارات، لذا فإننا نتطلع لبناء إنجازات اكبر تحت مظلة هذه الشراكة مع دراية.

ومن خلال الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، تسعى الشركتان إلى استكشاف الفرص الفريدة الكامنة في السوق السعودية مع التركيز على صناعة السوق وتوفير السيولة. الأمر الذي يعكس التزام كل من «الرمز» و«دراية» بالاستفادة القصوى من الإمكانيات التي توفرها هذه الشراكة الاستراتيجية بهدف الإسهام في دفع عجلة النمو والتطوير في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.