وقعت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة على وكالة حصرية مع زيوت إيني الإيطالية للسيارات في السوق السعودية، حيث تمتلك زيوت إيني شهرة واسعة في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية التي أكدت كفاءتها في الحفاظ على محركات المركبات في مختلف ظروف الاستعمال. ووقعت الاتفاقية ضمن فعاليات المنتدى السعودي الإيطالي للاستثمار الذي احتضنته مدينة ميلان الإيطالية مطلع شهر سبتمبر. وشهد المنتدى حضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الشركات والمنتجات الإيطالية أدولفو أورسو، وعدد من المسؤولين ذوي الاختصاص من البلدين، كما شهد المنتدى مشاركة فعالة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين. وعن اتفاقية حصول شركة مجموعة بن شيهون المحدودة على وكالة زيوت إيني تحدث نائب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب مروان بن شيهون قائلاً: «نحرص دائماً في مجموعة بن شيهون على أن نقدم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، وبناءً على هذا الحرص نفخر بفضل الله بارتباطنا بعلاقات شراكة متينة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع صناعات منتجات السيارات مثل الزيوت والإطارات والبطاريات، ومن هذا المنطلق جاء التوقيع مع زيوت إيني التي تعد من أفضل زيوت المحركات عالمياً، حيث تضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المحركات، وتمتاز بقدرتها العالية المثبتة علمياً وعملياً في مساعدة المحرك على تقديم أفضل أداء تحت أقسى ظروف الاستعمال».يذكر أن شركة مجموعة بن شيهون المحدودة تأسست في عام 1950، وأطلقت عقب ذلك مجموعة من الشركات الرائدة في مجالات العقار والسيارات والأواني المنزلية، حيث يضم قطاع السيارات في المجموعة وكالات علامات تجارية عالمية في الإطارات والبطاريات والزيوت، إضافة إلى مراكز لخدمات السيارات.