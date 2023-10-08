أضافت وزارة التجارة الأمريكية، 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية للتحكم في الصادرات؛ بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية، بما في ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ.وأدرجت الوزارة، أخيراً، في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من (فنلندا، ألمانيا، الهند، تركيا، الإمارات، بريطانيا).وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا في أنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان «إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة، إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة».من جهتها، وصفت الصين الإجراء الأمريكي بأنه «ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب». وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أنه «يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية».