علمت «عكاظ»، أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أطلق أخيراً، خدمة «تقارير اعتماد» للقطاع الخاص، والتي تتيح متابعة الطلبات المالية بكافة تفاصيلها على منصة اعتماد، وتمكن المستفيدين من متابعة مطالباتهم المالية المسجلة على المنصة.يأتي ذلك، بعد أن وجه المركز في وقت سابق تعميماً إلى منشآت القطاع الخاص، (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، أكد خلاله، أن وزارة المالية والمركز أطلقا خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة «اعتماد»، إذ سيتم الاكتفاء برفع مطالبات القطاع الخاص من خلال المنصة فقط.وبيّن المركز، أنه تم إيقاف إنشاء المطالبات المالية من الجهات الحكومية ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، مع اقتصار تطبيق الخدمة عبر منصة «اعتماد».