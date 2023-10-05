نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس الأول (الثلاثاء)، عن الهيئة السعودية للموضة توقعها ارتفاع مبيعات منتجات الموضة في المملكة بنسبة تصل إلى 48% خلال الفترة من 2021 إلى 2025؛ بنمو سنوي يبلغ 13%.وأظهر التقرير توقعه ارتفاع الطلب على منتجات الموضة من 24.6 مليار دولار إلى 32 ملياراً.وقالت محررة مجلة «بيزنس أوف فاشون» رحمة ثينوسن: إن قيام هيئة الموضة السعودية بضخ استثمارات كبيرة في المواهب المحلية، والمبادرات التي أعلنتها ستضع الموضة السعودية في صدارة ما سيتحدث عنه الناس عالمياً. وأشارت الصحيفة إلى أن نشاط الهيئة السعودية للموضة خلال السنتين الماضيتين أحدث تأثيراً وحضوراً كبيرين؛ إلى درجة أن بيت ديور للموضة اختار المطربة والممثلة السعودية أسيل عمران أول سفيرة له في الشرق الأوسط؛ فيما قرر بيت الموضة الفخمة الإيطالي فالنتينو إطلاق فكرة جديدة للبيع بالتجزئة بدءاً من مدينة جدة. وتوقعت شركة ريتشارد ميل لصناعة الساعات السويسرية، أن تتحول بطولة البولو الصحراوي في العلا مناسبة سنوية راتبة. ويشير تقرير الهيئة السعودية للموضة إلى أن السعودية استوردت في سنة 2021 بضائع للموضة بحدود 7.3 مليار دولار، منها بضائع بـ2.6 مليار دولار تم استيرادها من الصين.وأنشأت الهيئة السعودية للموضة قسماً للأبحاث المتعلقة بالمواد المستدامة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وطبقاً لأرقام الهيئة، فإن صناعة الموضة ضخت نحو 12.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ووظفت 230 ألف سعودي وسعودية خلال 2022، ما يعادل نحو 1.8% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.