أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، نحو 9 ملايين برميل يومياً.وبيّن المصدر، أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. كما أوضح المصدر، أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.وأكد المصدر، أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس»؛ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.