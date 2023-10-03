أعلنت «زين السعودية» حصولها على شهادتي آيزو جديدتين، وهما المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 ومعيار أمن المعلومات ISO / IEC 27001. وجاء حصول «زين السعودية» على هاتين الشهادتين نتيجة لجهودها التي تبذلها، لا سيما عبر إدارة المخاطر وأمن المعلومات، حيث تم العمل عليها بما يتوافق مع المعايير وآليات الحوكمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وبما يتماشى مع المعيار الدولي ISO 22301:2019 وISO / IEC 27001:2013، وعملها المتواصل لإدارة المخاطر وتحقيق أعلى معايير أمن المعلومات وتعزيز التزامها باستمرارية الأعمال.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال نائب الرئيس لإدارة المخاطر وأمن المعلومات في «زين السعودية» المهندس فواز الحمود: «تعمل زين السعودية باستمرار على تحصين ابتكاراتها ونموها ومنظومتها التقنية الرائدة بأفضل معايير الأمن والحماية على مستوى العالم وبما يضمن استمرارية الأعمال دون أي تهديد أو مخاطر محتملة، مع الاستعداد التام للتصدي لأي مخاطر لحظة حدوثها. كما أن حصولنا على شهادتي الآيزو أخيرا هو نتيجة تطبيقنا نظام إدارة أمن معلومات محكم، وتنفيذ ومراقبة وصيانة النظام بشكل مستمر وبما يشمل الأمن السيبراني وعمليات تقنية المعلومات بهدف حماية بيانات الشركة بطريقة منهجية وفعالة والحد من مخاطر أمن المعلومات. وفي ظل ما تشهده المملكة من قفزات نوعية وتطورات سريعة لتحقيق رؤية السعودية 2030 تسير زين السعودية قدما في عملية دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وحماية هذا التحوّل لضمان استدامته وفعاليته ضد المخاطر السيبرانية المتعددة».

وتجدر الإشارة إلى أن «زين السعودية» حصلت قبل ذلك على شهادتي آيزو هما: ISO 27017 وISO 27018 ضمن مجموعة شهادات ISO 27001 ISMS الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات، وتركزان على إدارة الأمن لمزودي خدمات الحوسبة.