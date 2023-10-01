حصلت غرفة مكة، التي يرأسها عبدالله صالح كامل، ومهرجان ولي العهد للهجن على جائزة مكة للتميز الاقتصادي، التي أعلنت عنها إمارة منطقة مكة المكرمة، والخاصة بجوائز مكة للتميز في دورتها الخامسة بأفرعها التسعة.

وأوضحت أمانة الجائزة أنه فازت في ‏فرع التميز البيئي مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، وفي ‏فرع التميز الإداري فازت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات (بالمرصاد)، وحصل على جائزة التميز الثقافي معرض بينالي الفنون الإسلامية، ونالت جائزة ‏فرع التميز الإنساني عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، كما حصد جائزة التميز في خدمات الحج والعمرة «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة».

وأضافت أمانة الجائزة أن مشروع الرواق السعودي حصد جائزة ‏فرع التميز العمراني، ونال جائزة ‏فرع التميز العلمي والتقني مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، فيما فازت بجائزة التميز الاجتماعي فعاليات تقويم جدة.