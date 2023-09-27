أزاحت شركة شاومي، الستار عن أحدث هواتفها من سلسلة 13T خلال حدث إطلاق عالمي في برلين في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري. تجسد السلسلة الالتزام الراسخ لشركة «شاومي» بتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين في مجال التصوير الفوتوغرافي ومشاهدة المحتوى المرئي بجودة عالية، بفضل الأداء المتقدم وعمر البطارية الطويل والشاشة الواضحة تمامًا.

في الوقت نفسه، كان هناك حدث مرتقب في العاصمة السعودية، الرياض، في فندق الريتز كارلتون. شهد هذا الحدث الحصري مشاركة أكثر من 50 شخصًا بارزًا، بما في ذلك روّاد صناعة المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين حيث تم الكشف عن الجهازين المذهلين: Xiaomi 13T Pro و.Xiaomi 13T

ألقى المدير العام لشركة «شاومي» في السعودية جون زانغ، كلمة خلال الحدث، أعرب عن سعادتهم بتقديم سلسلة Xiaomi 13T لعملائهم في المملكة العربية السعودية وحول العالم. وشدد على أن هذه المجموعة الابتكارية تعكس التزام شاومي بتجاوز حدود التكنولوجيا، وتقديم أداء متميز، وتصميم رائع، وتجربة مستخدم سلسة.

خلال الحدث، أتيحت الفرصة للضيوف لاستكشاف الميزات المذهلة للسلسلة الجديدة واختبار مجموعة متنوعة من منتجات شاومي الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإصدار الثامن من Xiaomi Smart Band والإصدار الثاني من .Xiaomi Watch Pro

هذه السلسلة المبتكرة من الهواتف تتميز بعدسات Summicron البصرية الاحترافية التي تم تصميمها بالاشتراك مع Leica، مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور أصلية بجودة Leica. وتأتي مزوّدة بكاميرات ثلاثية تشمل عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل للتقاط لحظات مذهلة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل للصور الشخصية، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل للمناظر البانورامية. هذه الكاميرات تقدم جودة Leica مع تميزها بتقنية DCI-P3 بنسبة 100٪.

ما يميز هذه الهواتف أكثر هو تقديمها لستة مرشحات وأربعة علامات مائية مبتكرة من Leica، مما يمنح إمكانية تحسين تصوير الفوتوغرافي باستخدام ميزات مخصصة في وضع الاحترافي. وتوفر تقنية Xiaomi ProFocus صورًا حادة وآسرة.

ولعشاق تصوير المحتوى المرئي، فإن هاتف Xiaomi 13T Pro يمكنه تسجيل فيديو بدقة 8K رائعة. وتم تجهيز الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل بتقنيات OIS و EIS للحصول على لقطات ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Xiaomi 13T مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K ووضع Pro لتحرير الكتابة والموسيقى التصويرية بسهولة.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة مذهلة مع شاشة CrystalRes بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز ودقة .1.5K وتغطي طيف DCI-P3 الكامل وتدعم 68 مليار لون لمرئيات HDR10+، مما يضمن ألوانًا نابضة بالحياة. بالإضافة إلى مكبرات الصوت المزدوجة مع صوت Dolby Atmos® التي تثري تجربة المستخدم.

يأتي هذان الهاتفان مع كفاءة طاقة استثنائية وعمر بطارية طويل. يتميز هاتف Xiaomi 13T Pro بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9200+، بينما يعمل هاتف Xiaomi 13T بواسطة MediaTek Dimensity 8200-Ultra، وكلاهما مزوّد بلوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ VC مقاس 5000 مم (2) لتحسين التبديد الحراري. وتأتي هاتف Xiaomi 13T Pro مع تقنية Xiaomi HyperCharge بقوة 120 واط لشحن كامل في 19 دقيقة فقط.

كمكمل للميزات الرائعة، تمنح شركة «شاومي» سعة تخزين سحابية تبلغ 100 غيغابايت من Google One لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر من يوتيوب بريميوم الخالي من الإعلانات.

هذه الهواتف تأتي بتصميمات أنيقة وأنظمة متعددة لمقاومة الماء والغبار، وهي متوفرة بألوان الأزرق والأخضر والأسود. وبأسعار تنافسية تبدأ من 1999 ريالاً سعودي لهاتف Xiaomi 13T و2599 ريالاً سعودياً لهاتف Xiaomi 13T Pro، فإنها تقدم خيارات تخزين متعددة لتناسب احتياجات المستخدم.

تلتزم شركة «شاومي» بالابتكار والجودة مع أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل أندرويد وخمس سنوات من تصحيحات الأمان لهاتفي Xiaomi 13T Pro وXiaomi 13T. إنها تقدم لعملائها تجربة استخدام لا مثيل لها في عالم التكنولوجيا.