أعلنت شركة هواوي السعودية اليوم عن توفر الجيل الجديد من ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 4 للحجز المسبق في أسواق المملكة العربية السعودية. وتتميّز الساعة الجديدة بتصميمها الأنيق، وبعمر البطارية الطويل، وبتوافقها مع أجهزة هواوي إضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى، والأكثر من ذلك أنها تتوافق وبشكل كبير مع برنامج «جودة الحياة» من خلال مزاياها المميزة لإدارة الصحة العلمية وأنماط التمارين الرياضية الجديدة، خصوصاً أنها توفر إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، وغيرها.

وقد اختبر محرر «عكاظ» الساعة الجديدة (مقاس 46 ملم) على مدار الأيام الماضية، وخلص، بعد الاستخدام المطول لها، أن عمر بطارية الساعة يصل إلى 14 يوماً بدون أي تراجع في وظائفها، ليؤكد أن الساعة الجديدة HUAWEI WATCH GT 4 تستحق بجدارة أن تحصل على جائزة التميز لأطول عمر بطارية في ساعة ذكية موجودة في الأسواق.

لا شكّ أن عمر البطارية الطويل يعتبر أمرا بالغ الأهمية للساعات الذكية لأنه يضمن أن الجهاز يمكن أن يعمل على النحو الأمثل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن متكرر، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة الكاملة من ميزات الساعة، مثل تلقي المكالمات والتحكم في الموسيقى وإظهار الإشعارات وتتبع اللياقة البدنية ومراقبة الصحة على مدار الساعة، وهذا بالظبط واقع HUAWEI WATCH GT 4. فامتلاك بطارية تدوم طويلاً أمر مهم بشكل خاص لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر أو يشاركون في أنشطة في الهواء الطلق حيث قد لا تكون إعادة الشحن ممكنة دائمًا. كما أنّ موضوع البطارية يوفر راحة البال للمستخدمين الذين يعتمدون على ساعاتهم الذكية لتتبع النوم أو الركض لمسافات طويلة، ناهيك عن أكثر من 100 وضع رياضي بإمكان الساعة الجديدة من هواوي مراقبتها ومن ضمنها رياضة البادل.

في المقابل، وفي حين تم تصميم معظم الأجهزة القابلة للارتداء لتستمر ببطارية لمدة يوم أو أكثر بقليل، تبرز أهمية ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بإمكانياتها المذهلة عندما يتعلّق الأمر بموضوع البطارية. وهذا ما يجعل هذه الساعة تتفوّق على نظيراتها الموجودة في السوق حاليا، دون أن ننسى أن الساعة هذه تدعم الشحن اللاسلكي، ما يجعلك تستمتع بتجربة شحن سلسلة وخالية من التعقيد. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الساعة قدرات الشحن العكسية، وهذا يتيح لك إمكانية شحن أدواتك المتوافقة معها باستخدامها عند الحاجة.

إدارة الصحة العلمية وجودة الحياة

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 4 إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، النوم، صحة الجهاز التنفسي، والضغط التي تساعد على متابعة التغيرات في الجسم. باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف، يتمكن المستخدم من مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحته وصحة عائلته، ما يتوافق بشكل كبير مع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030.

وفي ما خصّ الإدارة الصحية وموضوع مراقبة النوم، تأتي HUAWEI WATCH GT 4 مزوّدة بتقنية تتبّع معدل ضربات القلب TruSeen™ 5.5+ التي تمّ تطويرها مؤخرًا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية. عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تضمن TruSeen™ 5.5+ قراءات معدل ضربات القلب بدقة أعلى، حتى في المواقف الأكثر صعوبة.

تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم، والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلًا وتؤرّقك بالاستيقاظ المتكرّر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك. بفضل تقنيتيّ TruSeen™ 5.5+ و TruSleep™ 3.0، يمكن للساعة اكتشاف أي انقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الليل. عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدى جودة نومك على تطبيق HUAWEI Health ، ومن ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين جودة نومك.

من جهة ثانية، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة تعمل على تحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتف الذكي المقترن. هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل دون الحاجة لإخراج الهاتف.

ترتبط HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالميزات المبتكرة وتصميم الساعة الفاخر بغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.

تُعَدُّ سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 4 الذكية، السلسلة الرائدة الأحدث من هواوي - وهي ساعة أنيقة ومتطورة مصممة للاحترافيين في بيئات العمل والمهتمّين بالأداء العالي برفقة الراحة والأناقة. مع تصميمين مذهلين جديدين - التصميم المثمّن القوي مقاس 46 ملم والقلادة الذهبية العاجية مقاس 41 ملم - تم ابتكار التصميمات المتقدّمة للراغبين بترك انطباع مميز أينما ذهبوا.

يُعدّ إطلاق سلسلة HUAWEI WATCH GT 4 جزءًا جوهريًا من رؤية هواوي الجديد لابتكار منتجات قابلة للارتداء بتصاميم عصرية ومستقبليّة حيث ترقى التكنولوجيا بالتصميم. ومن الواضح تبنّي هواوي لفكرة الريادة في الموضة، إيمانًا منها بوجوب تمكين التكنولوجيا للأنماط الفريدة التي من شأنها أن تلهم الثقة لمستخدميها لعكس ذواتهم الحقيقية. بدءًا من التحفة التكنولوجية لساعة HUAWEI WATCH Ultimate ووصولًا إلى التطور الفريد لسلسلة HUAWEI GT الجديدة، نحن الآن نشهد تقاربًا في الأسلوب والمضمون في جميع جوانب الساعة الذكية – بدءًا من التصميم نفسه وحتى الميزات الصحية والرياضية وبالطبع التميّز في عمر بطارية يعتبر الأطول اليوم الموجود في ساعة ذكية في السوق.

إن ساعة HUAWEI WATCH GT 4 هي الإضافة الأحدث لهذا التطوّر بفلسفة تصميمها الذي يرقى بالأسلوب التقليديّ إلى الحداثة. من خلال دمج جاذبية التصاميم التقليدية بألق الحداثة، تقدّم HUAWEI WATCH GT 4 مثالًا رائعًا للتطوّر – حيث يبقى جوهر الأصالة موجودًا حتى عند السعي إلى التغيير.