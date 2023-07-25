يتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المدى القريب.وقال رئيس أبحاث النفط في بنك غولدمان دان سترويفن: «نتوقع عجزاً كبيراً إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث مع وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق»، وفقاً لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت». وأضاف: «البنك يتوقع ارتفاع سعر خام برنت من 80 دولاراً للبرميل الآن إلى 86 دولاراً للبرميل بنهاية العام».وعلى صعيد الأسعار، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي على انخفاض بنسبة 0.39% عند 80.75 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42% عند 76.75 دولار للبرميل.وبينما أقر سترويفن، أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي إلى 12.7 مليون برميل يومياً، يرى أن وتيرة النمو ستتباطأ طوال بقية عام 2023.وبين بقوله: «نتوقع أن يتباطأ نمو المعروض من الخام الأمريكي بشكل كبير وبوتيرة متسلسلة تبلغ 200 برميل يومياً من مستوياته الحالية، كما أن انخفاض عدد الحفارات يستخدم هذا المقياس، الذي يقيس عدد منصات النفط النشطة، كمؤشر لنشاط الحفر والإنتاج المستقبلي».