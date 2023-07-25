بدأت منصة «قوى» أخيراً، إتاحة خاصية سداد رسوم رخص العمل عبر «البطاقات الائتمانية، وبطاقات مدى»، إضافة إلى إمكانية الخصم من محفظة «قوى» الرقمية، بعد أن كانت الخدمة مقتصرة سابقاً على نظام سداد فقط، إذ تقدم بعض البطاقات البنكية خدمات استرداد جزء من المبالغ المسددة من خلالها، أو تكسب مالكها نقاطاً أو أميالاً مجانية.يأتي ذلك تزامناً مع تحديث بداية السنة المالية لمقابل رخص العمل، إذ تتحدث السنة المالية للعديد من المنشآت في بداية السنة الهجرية. وأفادت منصة «قوى» عن تحديثها بيانات السنة المالية لرخص العمل في الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تحديثات السنوات المالية للمنشآت في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.وبدأت المنصة في إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50% من عقود العاملين في المرحلة الثانية؛ التي انتهت في الربع الثاني من العام الحالي 2023، وشملت أبرز تلك الخدمات الموقوفة (التأشيرات الفورية، نقل الخدمات، طلبات تغيير المهنة)، يأتي ذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.وبنهاية الربع الحالي (الثالث)، فإن المنشآت ستلزم بتوثيق عقود نحو 80% من العاملين لديها، إذ يتم توثيق العقود عبر عدة خطوات مرتبة كالتالي: «تسجيل دخول حساب المنشأة، اختيار المنشأة، ثم الخدمات الإلكترونية، إنشاء عقد جديد، إدخال رمز التحقق المرسل للجوال، إدارة وتوثيق العقود، إدخال بيانات الموظف، إدخال تفاصيل العقد، رفع العقد».وبدأت وزارة الموارد البشرية، أخيراً، نقل العديد من الخدمات إلى منصة «قوى»، وكان آخر برنامج «أجير» المختص في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، إذ قام البرنامج بتوحيد الدخول إلى المنصة ببيانات منصة «قوى» نفسها، وتم اعتماد رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة في منصة «قوى».