ـ مول سناب شات الافتراضي يقود التغيير والابتكار في مرحلة جديدة من تجارب التسوق التفاعلي المميزة

ـ يقدم مول سناب شات نتائج مذهلة للعلامات التجارية الرائدة مثل «نستله» و«أُناس» و«باث اند بودي ووركس» وغيرها

كشفت شركة سناب عن زيادة كبيرة في أعداد زوار موسمها الثاني لمول سناب الرمضاني للواقع المعزّز، في تطور جديد يُجسد الإقبال المتزايد على تجارب التسوق التفاعلي في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت الشركة إلى أن عام 2023 شهد تعاوناً ملحوظاً مع علامات تجارية بارزة مثل «أمريكان إيجل» و«أُناس» و«فيسز» (وجوه)، حيث جذب مول سناب الرمضاني للواقع المعزّز أكثر من 12 مليون متسوق طوال الشهر الكريم، وحققت المنصة معدل استخدام وتفاعل من قبل جمهورها بلغ أكثر من 26.3 ثانية، ونجحت في التواصل بشكل أعمق مع العلامات التجارية والمستهلكين مما أدى إلى ارتفاع عائد الاستثمار الإعلاني 2.1 مرة.

وأُطلق «مول سناب الرمضاني للواقع المعزّز» بنسخته الأولى في عام 2022، مقدماً لمستخدمي منصة سناب شات تجربة تسوق مميزة والتفاعل بشكل أفضل مع العلامات التجارية المفضلة لديهم من خلال سوق افتراضي واقعي، يزخر بعروض رائعة لمنتجات متنوعة وتجارب شخصية مميزة ووصول سهل إلى منتجات حصرية، حيث حفز التفاعل الافتراضي مع المنتجات في بيئة حقيقية، قبل عملية الشراء، الرغبة في الإنفاق وزيادة حجم سلة المشتريات، وتقليص عمليات الإرجاع.

وأشارت دراسة حديثة أصدرتها شركة سناب بالتعاون مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط*» (مجموعة شركات برايس ووترهاوس كوبرز) حول أهمية التسوق التفاعلي للمستهلك السعودي في الوقت الحاضر أن 80% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يشعرون بثقة أكبر في مشترياتهم عند استخدام تقنية الواقع المعزز، في حين بلغت نسبة الأشخاص غير الراغبين في إرجاع منتجٍ اشتروه بعد تجربته باستخدام الواقع المعزز بنسبة 66%.

وقال كبير مسؤولي التخطيط الاستراتيجي والابتكار في شركة سناب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد بو عريب: «حظي مول سناب الرمضاني للواقع المعزز باهتمام كبير لدى المستهلكين في المنطقة كونه مفهوماً جديداً للتسوق في الشرق الأوسط، وأسلوبا مختلفا ومبتكرا يسهم في تحفيز الزوار على الشراء». وأردف قائلا: «عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية لمول سناب الرمضاني للواقع المعزز، على توسيع نطاق المشاركة في عام 2023، وتوفير فرص قيّمة للعلامات التجارية لإدراج الابتكار في مبيعات المنتجات التي تؤدي إلى نتائج تجارية مجدية، ويشمل ذلك زيادة أكثر من 8 نقاط في الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة أكثر من 10 نقاط في الوعي بالإعلان، وزيادة بمقدار 10 أضعاف في نية الفرد للقيام بعملية الشراء، مما يؤكد أهمية الواقع المعزز كأداة تسويقية فاعلة في مجمل عملية البيع».

ويأتي النجاح الكبير الذي حققه مول سناب الرمضاني للواقع المعزز ليعكس نمو مجتمع سناب شات المتواصل واستقطابه للعائلة والأصدقاء، حيث أفاد 90% منهم بأنهم يشعرون بسعادة أكبر عند استخدامهم لـ سناب شات أكثر من أي منصة أخرى.

وأضاف بو عريب: «عندما يحظى الناس ببيئة من العلاقات الحقيقية وأجواء مريحة سيحفز ذلك تفاعلهم مع محتوى العلامات التجارية بذات الطريقة التي يتفاعلون بها مع محتوى أصدقائهم المقربين. نجح مول سناب الرمضاني للواقع المعزز في الارتقاء بتجربة التسوق التفاعلي الفريدة لمستخدمي سناب شات في مناسبة يجتمع فيها الأصدقاء والعائلة معاً أكثر من أي وقت آخر. ونتطلع للعمل والتعاون مع المزيد من العلامات التجارية في قطاع التجزئة لاستكشاف آفاق جديدة للواقع المعزز واعتماد طرق مبتكرة للتواصل مع جمهورنا المميز وشديد التفاعل».

وقالت مديرة الاتصال التسويقي المتكامل بمجموعة الشايع آنا تولوش: «شهر رمضان الكريم هو مناسبة مهمة لعملائنا، ولنتمكن من الوصول إليهم بطريقة مناسبة ومبتكرة، دخلنا في شراكة مع سناب شات لنقدم لهم متجري«باث اند بودي ووركس» و«أمريكان إيجل» من خلال تقنية الواقع المعزز التي تتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة والتفاعل بسهولة مع العلامات التجارية والمنتجات في بيئة قضوا فيها بالفعل فترات طويلة من الوقت، مما يمنحهم تجربة غامرة وأكثر تفاعلاً مع هاتين العلامتين».

ونجحت سناب بكل ما تتمتع به من مزايا وتقنيات متقدمة للواقع المعزز بتغيير الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع الموضة والجمال، بحيث أصبحت أكثر خصوصية وسهلة الوصول وممتعة، الأمر الذي منح العلامات التجارية التي تستثمر في هذه التقنية الناجحة ميزة تنافسية كبيرة في المستقبل.