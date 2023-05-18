صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، أن تعهد روسيا بخفض إنتاجها من النفط يهدف إلى دعم أسعار سوق النفط العالمية.وأضاف بوتين قائلاً: «جميع أفعالنا بما في ذلك تلك المتعلقة بخفض الإنتاج الطوعي، مرتبطة تحديداً بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية، وبالحوار والتواصل مع شركائنا في (أوبك بلس)».وكانت روسيا وعدت بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس من مستويات فبراير، والإبقاء على القيود لبقية العام.كما أشار بوتين إلى أن الوضع في سوق النفط العالمية بشكل عام مستقر تماماً.