حدد مصرف سورية المركزي أمس (الأربعاء)، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة عند 8,100 ليرة مقابل الدولار. وكشفت نشرة الحوالات والصرافة الصادرة أمس عن المركزي السوري، أنه تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8,799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة، حسب المركزي، بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. وكان مصرف سورية المركزي حدد في الـ 11 من شهر مايو الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 7,800 ليرة للدولار الواحد و8,536.62 ليرة سورية لليورو الواحد. وفي 27 مارس الماضي كان مصرف سورية المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7,200 ليرة للدولار الواحد.