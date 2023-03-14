وقعت «ماكدونالدز»، العلامة التجارية الغذائية العالمية المعروفة، اتفاقية مع «فورتي مول»، لافتتاح أول فرع لها في محافظة القويعية، حيث جاء اختيار «ماكدونالدز»، لـمجمع «فورتي مول»، بعد إجراء دراسة جدوى تجارية معمّقة، تم على إثرها اختيار هذا المجمع التجاري.

ويتميز «فورتي مول»، بموقعه الإستراتيجي، في محافظة القويعية التي تقع غرب مدينة الرياض، ويعد المجمع إحدى وجهات المحافظة، ويتميز بتصميمه بطريقة حديثة، حيث يطل بواجهة خارجية وفق مفهوم بوليفارد لمنطقة الجلوس في الهواء الطلق، كما يحتل المجمع التجاري العملاق موقعا مميزا على طريق الأربعين السريع الذي يربط مدينتي الدمام والرياض بالطائف ومكة وجدة، ويخدم المجمع التجاري محافظة القويعية وعشرات المراكز الإدارية ومئات القرى والهجر المجاورة للمحافظة، ويخدم أيضا المسافرين على الطريق السريع المتجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعمرة.



ويأتي افتتاح فرع «ماكدونالدز»، الجديد في مجمع «فورتي مول»، بالقويعية، تلبية لخدمة عملائه في القويعية والمراكز الإدارية والقرى المجاورة لها، كما يعتبر هذا الفرع ضمن إطار الخطة الإستراتيجية لـ«ماكدونالدز»، القائمة على التوسع في كافة مدن ومحافظات المملكة، حيث يعزز هذا الفرع شبكة الفروع المنتشرة في عدد من مناطق المملكة المختلفة، فيما جاء اختيار «ماكدونالدز»، لمجمع «فورتي مول»، تحديدا، نسبة لاحتوائه على عدة أنشطة تجارية وترفيهية، بجانب موقعه المميز في محافظة القويعية.

وسوف يقدم فرع «ماكدونالدز»، الجديد في مجمع «فورتي مول»، كافة الوجبات المختلفة والمميزة، حيث يقوم «ماكدونالدز»، بخدمة عملائه على مدار الساعة، وذلك عبر سلسلة فروعه المنتشرة انتشارا جغرافيا في مختلف مدن ومحافظات المملكة التي تعتبر إحدى أكبر الأسواق على مستوى المنطقة.

يذكر أن مجمع «فورتي مول»، جاء تصميمه بمفهوم عصري حدیـث لیلبي احتیاجات عملائه بمختلف شرائحهم، حيث يضم المجمع أرقى وأشھر العلامات التجاریة، وقد تم تصمیمه وفق أرقى المعاییر العالمیة لأجل تجربة تسوق فریدة تناسب كافة أفراد العائلة، ويعد المجمع الأول من نوعه في محافظة القویعیة، ويضم عدة معارض تجارية، سوبر ماركت بندة، منطقة الطعام، محلات كبيرة، بجانب مقاهٍ متخصصة وعدة مطاعم، والسينما، وسباركيز، بالإضافة إلى وسائل الترفيه المتعددة والمتنوعة.

ویتمیز مركز «فورتي مول»، بموقع إستراتیجي على طریق الرياض - مكة المكرمة السریع، بحیث يتیح للمسافرین باتجاه مكة المكرمة التوقف والنزول والتسوق ويلبي المركز احتیاجات سكان القويعية والقرى والھجر المجاورة لها، كما يخدم الذين يعبرون طريق الأربعين الذي يربط دول الخليج العربي وشرق المملكة بغربها ويخترق محافظة القويعية من وسطها، حيث يقدرون بنحو أكثر من عشرة ملايين مسافر سنويا، ما بين حاج ومعتمر، عدا المسافرين العاديين، حيث تعتبر القويعية بمثابة الميناء الجاف للرياض.