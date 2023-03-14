أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2023م، بكمية 1.043.000 طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال يوليو - أغسطس 2023م، بواقع 17 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 363 ألف طن، و8 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 490 ألف طن، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 190 ألف طن، وتنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرت الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة.