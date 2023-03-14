أبرم البنك العربي الوطني anb اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار ريال يطلق بموجبها عدة منتجات تمويلية جديدة بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل تمويل العمليات عن طريق نقاط البيع، وتمويل اتفاقيات الامتياز التجاري، فضلاً عن دعم المشاريع الناشئة والريادية. جاء ذلك خلال مشاركة البنك في ملتقى بيبان 23 الذي نظمّته منشآت تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقطاعات الحكومية، وممثلي المؤسسات وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع «منشآت» تعنى بتقديم برامج للتوعية المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغايات تعزيز معرفتهم بإجراءات التقديم على عمليات التمويل وآلياته وقنواته المستحدثة.وقام بالتوقيع على الاتفاقية نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سليمان الطريف، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني anb لؤي الزاهر.وشهدت مشاركة البنك في ملتقى «بيبان 23» إطلاق منتج تمويلي جديد تحت مسمى «تمويل العقود» يستهدف محفظة تمويلية بقيمة 250 مليون ريال، مخصصة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ عقود المقاولات والتوريد التجارية، في الوقت الذي كشف فيه anb مشاركته في مبادرة «تمويلك في يومين» التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى.وعلى هامش ملتقى «بيبان 23» منح «برنامج كفالة» جائزتين للبنك العربي الوطني تقديراً لجهود البنك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هما جائزة الأداء المتميز وجائزة دعم رائدات الأعمال، حيث يضاف هذا التكريم إلى حزمة الجوائز الرفيعة التي حصدها البنك تقديراً لدوره الريادي، ومن أبرزها اختياره للعام الثاني على التوالي كأفضل شريك تمويلي لـ «منشآت» ومنحه جائزة أفضل بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022، من قبل مجلة «إنترناشيونال بيزنس» المرموقة.