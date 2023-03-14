سجلت «بنده» رقما قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس لأكبر علم موزاييك مصنوع من عبوات مياه بنده، احتفالاً بيوم العلم السعودي والذي يوافق يوم 11 مارس. وجاء الاحتفال عبر صناعة أكبر علم يتم تنفيذه بفن الموزاييك وباستخدام عبوات المياه، إذ بلغت مساحة العلم 172.86 متر مربع، وتم استخدام أكثر من 48 ألف عبوة، ووثقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الرقم، وتسلمت «بنده» شهادة الرقم القياسي تزامناً مع احتفال الوطن بيوم العلم الأول، وعقب توثيق الرقم تبرعت «بنده» بكافة العبوات المستخدمة في تنفيذ هذا العمل لصالح جمعية إطعام الخيرية بعد يومين من العرض.وبمناسبة يوم العلم، رفع الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات لشركة بنده للتجزئة عبدالله الصبان التهاني والتبريكات نيابة عن كافة منسوبي الشركة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، معرباً عن اعتزازه باليوم الذي تستعيد فيه الذاكرة عبق ما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- من بطولات وأعمال خالدة، وعلى رأسها اختياره للعلم راية الوطن الخفاقة بشكله الحالي عام 1937م. وعن الطريقة التي احتفلت بها «بنده» بهذه الذكرى، قال الصبان: «حرصنا على أن لا يكون احتفالنا وتفاعلنا عادياً مع هذا الحدث الأول من نوعه بعد إقرار يوم العلم يوماً من الأيام الوطنية؛ لذلك حرصنا على توثيقه بتسجيل رقم عالمي في موسوعة غينيس يظل محفوظاً باسم علم المملكة العربية السعودية كأكبر علم تم تنفيذه باستخدام فن الموزاييك، وأيضاً ما يميّز هذا العمل أنه تم تنفيذه من عبوات مياه بنده وفي أحد أسواقنا؛ حرصاً منا على التفاعل مع عملائنا لتسنح لهم الفرصة في التعبير عن مشاعرهم تجاه هذه المناسبة الوطنية التي لها معانٍ كبيرة وتحتفي بأكثر أعلام العالم قيمةً ومكانةً».يذكر أن شركة بنده للتجزئة هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعاً منتشراً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.