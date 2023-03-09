أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر يتطلب توازناً جيداً بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن يكون مجالاً للتعاون بين المملكة وألمانيا.وأوضح الوزير الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الألماني، في برلين أمس، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، والمسؤولين من البلدين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات بالقطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن السعودية تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية.