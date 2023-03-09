شهد مطلع عام 2023 حدثاً مميزاً في قطاع المال والأعمال السعودي؛ بعد أن أعلنت شركة نامي المتخصصة في التقنية المالية وبنك الجزيرة توقيعهما اتفاقاً تقدّم بموجبه «نامي» خدمات نقاط البيع لعملاء بنك الجزيرة، بما يساعد في تعزيز القطاع المالي لخدمة التجار في البنك. وتمّت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وتوقيع الرئيس التنفيذي لشركة نامي عبدالمحسن السديري، ونائب الرئيس رئيس العقود والأصول لبنك الجزيرة خضران القرني.وبموجب الاتفاقية، ستقدّم شركة نامي لبنك الجزيرة خدمة نقاط البيع والتي تتضمن التركيب، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لإدارة نقاط البيع وخدمات ما بعد البيع، والدعم الفني على مدار الساعة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نامي عبدالمحسن السديري أن انضمام بنك كبير ورائد مثل بنك الجزيرة إلى قائمة الجهات التي تعتز نامي بتقديم خدماتها لها يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة كمزوّد وطني متخصص في التقنية المالية بعد الجهود التي قام بها فريق العمل في التطوير والابتكار المتواصل ليستطيع المنافسة وإظهار إمكانات الشركة وتميزها بما يخدم شركاءها.وأضاف: «نعمل بشكل مستمر لتطوير خدماتنا وإيجاد حلول تقنية تساعد شركاءنا في تحقيق مستهدفاتهم وخدمة عملائهم بشكل مميز وأكثر مرونة واستجابة، كما أن فريقنا يعمل على التطوير المستمر والتفاعل السريع مع كل جديد يظهر على الساحة المالية والاستفادة منه في أعماله».