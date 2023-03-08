فيما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية منتجي النفط، بمن فيهم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بزيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق، ارتفعت أسعار خام برنت، أمس، 10 سنتات أو 0.10% إلى 86.28 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.53 دولار للبرميل، مرتفعا 7 سنتات، أو 0.09%، بعد ارتفاعه 1% في الجلسة السابقة، وسط اتجاه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام، وذلك بعدما أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق، وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، بينما يتعافى الطلب من الصين -أكبر مستورد للخام.وعلى هامش مؤتمر «سيراويك» للطاقة في (هيوستن)، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة خوسيه فرنانديز: «مع تعافي اقتصادات العالم من جائحة كوفيد-19سيزداد استهلاك النفط؛ لذلك نود أن نرى العرض يلبي الطلب، ونرغب بمزيد من الإنتاج النفطي في العالم، بما في ذلك من جانب (أوبك+)، وزيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق».من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث بقوله: «إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات، في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة؛ ما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات».