أعلنت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، أمس، أن بنك كوريا للتصدير والاستيراد، وقع اتفاقاً إطارياً بقيمة 6 مليارات دولار مع «أرامكو» السعودية مدته 3 سنوات.ويمكن لبنك التصدير والاستيراد الكوري بموجب هذا الاتفاق، إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة «أرامكو»؛ التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تقدمت بها الشركة.وقال بنك كوريا للتصدير والاستيراد، الذي تديره الدولة: «الصفقة يمكن أن تعطي دفعة كبيرة للشركات الكورية الجنوبية في الفوز بعقود في الشرق الأوسط».وأشار البنك إلى أنه من أصل 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.