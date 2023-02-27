تقترب العقود الآجلة المتداولة للقمح في بورصة (شيكاغو) نحو أكبر خسارة شهرية منذ شهر نوفمبر 2022م، مع وفرة إمدادات الحبوب على المدى القريب.يأتي ذلك، بعدما انخفضت أسعار القمح اليوم (الاثنين)، مقتربة من تسجيل خسارة شهرية خلال شهر فبراير الجاري، بنسبة 6% إلى 7.17 دولار للبوشل، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».ومن المتوقع أن تسجل روسيا - أكبر مصدّر للحبوب في العالم – ارتفاعا كبيرا في صادراتها من القمح خلال النصف الثاني من الموسم، بينما تسعى أوكرانيا لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود لمدة عام واحد.