أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وكشفت حكومة المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل نزاعهما التجاري الطويل الأمد بشأن أيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية نقلا عن مصدر حكومي.وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه سيعقد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤتمرا صحافيا، اليوم (الاثنين).ويمثل الاتفاق انفراجة في الخلاف الذي أدى إلى توتر العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأثار أزمة سياسية في أيرلندا الشمالية. لكن سوناك ينتظر الآن رأي الحزب الوحدوي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية، الذي يقاطع حكومة تقاسم السلطة هناك حتى يتم تغيير الترتيبات التجارية بشكل كبير.