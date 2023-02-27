استدعت وزارة التجارة 146 منتجًا من لعبة الأنشطة وسجاد الألعاب (silver lining cloud activity gyms)، وذلك لاحتمالية انفصال أجزاء من اللعبة، وقد يؤدي ذلك إلى خطر اختناق الطفل.ودعت «التجارة» مستخدمي اللعبة لإزالة لعبة السحابة فورًا من المنتج والتواصل مع الشركات المسوقة للعبة للحصول على سحابة بديلة، إضافة إلى لعبة مجانًا.كما تدعو المستخدمين إلى التحقق من شمول رقم الطراز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).