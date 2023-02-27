انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين، اليوم، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1808.51 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1,815 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.9 % إلى 20.58 دولار للأوقية.