كشف برنامج «أجير» المختص في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، عن وجود آلية جديدة لتوحيد الدخول للمنصة، إذ قام البرنامج بتوحيد الدخول إلى المنصة بنفس بيانات منصة «قوى»، حيث سيتم اعتماد رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة في منصة «قوى»، في إشارة إلى توحيد بيانات الدخول بين الجهتين.وتأتي هذه التعديلات تزامناً مع إعلان منصة «مدد» المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، أن شرط الدخول على المنصة للاستفادة من خدماتها سيقتصر على رقم الجوال المسجل لمالك المنشأة في «أبشر» عند طلب إرسال رمز التحقق، وذلك بدءاً من اليوم (الثلاثاء) الموافق 21 فبراير.وترعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج أجير، الذي يسهم في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، ويعزز المرونة والحركية فيما يتعلق بحلول القوى العاملة في السوق السعودية، لتغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق.ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من الأهداف، أبرزها: «نقل المعرفة داخل السوق السعودية، تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال».ويمكّن باب أجير المنشآت الراغبة بإعارة أو نقل خدمات عمالتها من رفع السير الذاتية للعمالة، وعرضها على المنشآت الراغبة في الاستفادة منها، بما يمكّن تلك المنشآت من استعراض السير الذاتية المتاحة في البوابة الإلكترونية، والاستفادة من استقطاب العمالة في التخصصات التي يرغبون فيها، حيث تتيح البوابة تصنيفا للسير الذاتية وفق التخصصات المتاحة في قطاع تأجير خدمات العمالة.