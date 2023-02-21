سجلت العملة الإيرانية تراجعاً جديداً في بداية تداولاتها الأسبوع الحالي، إذ تراجعت إلى مستوى قياسي أمام الدولار لتبلغ 501.3 ألف ريال (أكثر من نصف مليون ريال).ويشهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعاً قياسياً، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ عام 1979.ويأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظاً جديداً للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة، وفقاً لـ«العربية».وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف شهر سبتمبر الماضي.