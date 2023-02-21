اعتمد صندوق التنمية الصناعي السعودي قروضاً للقطاع الخاص بقيمة بلغت 14.2 مليار ريال خلال العام 2022، وذلك بزيادة 28% عن قيمة القروض المعتمدة للعام 2021.وقال الصندوق: «إن تلك القروض بلغ عددها 111 قرضاً توزعت على قطاعات الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية». وحصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي عدد القروض بـ87 قرضاً، تمثّل 79% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما بلغ عدد القروض المقدمة للمصانع في المناطق والمدن الواعدة 40 قرضاً، بقيمة 11.4 مليار ريال.ووفقاً للبيان، شهد العام 2022 إقراض الصندوق لمشاريع نوعية وإستراتيجية، من شأنها أن تسهم في زيادة المحتوى المحلي وأن ترفع جودة الصناعات المحلية، كما شهد العام ذاته تجاوز صافي قيمة القروض المعتمدة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه 180.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة منذ التأسيس 142 مليار ريال.