ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.جاء ذلك بحسب ما نقله منتدى الطاقة العالمي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، مبيناً أن نمو الطلب كان مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك في اليابان وإندونيسيا وكوريا.ومع ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام حول العالم بمقدار 274 ألف برميل يومياً في ديسمبر، ليبلغ أدنى مستوياته في 5 أشهر، وقادت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التراجع.وبحسب البيانات، بلغ الطلب العالمي 102% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» في ديسمبر الماضي، فيما سجل إنتاج الخام 96% من مستويات ما قبل الوباء.