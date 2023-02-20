كشفت ردتاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، اليوم إطلاق تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع 2023، والتي تضم مجموعة من التصاميم المتنوعة والمميزة بطابعٍ عربي أنيق وجودة عالية. وتواصل ردتاغ ترسيخ مفهوم الأزياء عالية القيمة التي تجمع بين التنوع والمزايا العملية؛ لابتكار مزيجٍ من الجودة والأناقة العصرية بأسعار مدروسة.

ويبرز فصل الربيع كأكثر الأوقات المحببة في عالم الأزياء لما يحمله من معانٍ لطيفة مثل التفاؤل والتجديد والحرية والأمل، لذا تحاكي التشكيلة الموسمية الطابع الفريد لهذا الموسم البديع بفضل مجموعةٍ من الألوان الزاهية والأقمشة الناعمة والنقشات الرائجة والتصاميم المريحة والأنيقة. وتقدم التشكيلة الجديدة خيارات واسعة للعملاء لتتيح لهم الاستمتاع بالفصل الدافئ بكامل أناقتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في ردتاغ: «تمنحنا التشكيلة الجديدة فرصةً للتعبير عن مفاهيم الابتكار والتجديد، حيث نجحنا خلال السنوات الماضية بتوسيع خياراتنا من الألوان والتصاميم في كل تشكيلة جديدة، مع الحفاظ على أهمية توقعات العملاء، إذ توفر التشكيلة الجديدة شعوراً بالمتعة والمرح والجمال بفضل جودتها وأسعارها التنافسية والمعقولة».

وتتضمن التشكيلة مجموعةً مخصصة تشمل الفساتين الواسعة والمزينة بنقشات الزهور والألوان زاهية، بالإضافة إلى الفساتين المتميزة بقصة ضيقة من الأعلى تتسع نحو الأسفل والأطقم المريحة والمؤلفة من قطعتين متطابقتين. وتعطي الفساتين المزودة بثنيات باللون الأحمر الداكن لمسات ربيعية مبهجة، بينما تتيح القطع التي تحتوي أكماماً قصيرة وأزراراً أمامية طابعاً عملياً. ويشمل الإصدار المحدود من التشكيلة على فساتين مزودة بسحاب وأكمام طويلة وفساتين بكتف واحد بلون أسود أنيق. كما توفر التشكيلة خيارات معاصرة مثل التنانير المتألقة بثنيات متناسقة، مع سترات غير رسمية باللون الوردي مميزة بأكمام مزودة بأزرار وياقة مع طية.

وتقدم ردتاغ قطعاً ربيعية أساسية للرجال مثل قمصان عصرية بنقشات مموهة مع سراويل مطابقة. كما تضم القطع الثنائية ألواناً مميزة للرجال والسيدات، مثل اللون الوردي المائل للذهبي واللون الأخضر المائل للرمادي. وتتيح التشكيلة المميزة خيارات مُلائمة للجميع، تشمل فساتيناً بألوان ساطعة مزينة برسومات كاملة مع أكمام مزينة بالكشاكش للسيدات وقمصان للرجال وملابس للأطفال. وتؤكد ردتاغ نظرتها الشمولية الواسعة من خلال تصاميمها المميزة للقطع المحتشمة إضافةً إلى الأزياء بقياساتٍ كبيرة.

وأضاف شهباز شيخ: «ليس هنالك حدود لمفهوم القيمة الذي نحاول إضافته إلى عالم الأزياء، فهي عملية مستمرة تهدف لتحقيق توقعات العملاء وتؤكد قدرة علامتنا على الإبداع والتطوير. كما أنها مسؤولية كبيرة نحرص على نجاحها في المنطقة، ويؤكد توسعنا المتزايد والجوائز التي حققناها أننا نتبع المسار الصحيح، وهذا ما يشجعنا على العمل بجهدٍ أكبر في المستقبل للحفاظ على مكانتنا الرائدة وتلبية تطلعات الجميع».

وتأكيداً على تعليقات الرئيس التنفيذي، فازت ردتاغ أخيرا بجائزة ريتيل مي، عن فئة أفضل علامة تجارية في مجال ملابس الأطفال، قبل إطلاق موقعها الجديد للتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. ويتمحور مفهوم توسّع العلامة والاعتماد على التكنولوجيا حول توفير الراحة للعملاء، حيث أطلقت العلامة العديد من الخدمات المريحة في هذا الإطار، بما فيها خدمة الاستبدال بأي وقت وأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتسعى ردتاغ إلى تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت ردتاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو.

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