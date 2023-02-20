أعلنت stc نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2220.

• ارتفاع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 7.02% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 67,432 مليون ريال سعودي.

• ارتفاع إجمالي الربح لعام 2022 بنسبة 10.65 % مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 37,393 مليون ريال سعودي.

• ارتفاع الربح التشغيلي لعام 2022 بنسبة 14.93 % مقارنة بعام 2021م ليصل إلى 15,088 مليون ريال سعودي.

• ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2022 بنسبة 9.80% مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 25,079 مليون ريال سعودي.

• ارتفاع صافي الربح لعام 2022م بنسبة 7.60% مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 12,171 مليون ريال سعودي.

تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,992.87 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022، أي ما يعادل 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 17,821,798 سهما حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 06-08-1444هـ الموافق 26-02-2023 والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 24-08-1444هـ الموافق 16-03-2023.

وتعليقاً على هذه النتائج أشار المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، إلى أن عام 2022 كان حافلاً بالنجاحات والإنجازات، حيث عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة والدخول في مجالات جديدة وواعدة، حيث سعت stc إلى تنويع الفرص الاستثمارية بإطلاق مجموعة من الشركات التابعة في مجالات مختلفة ومتنوعة منها الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية. وتتماشى هذه الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030 والتي ستساهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم وستدعم كذلك ربحية المجموعة ونموها بشكل مستدام وبالتوافق مع رؤية المجموعة وإستراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0).

كما أضاف المهندس الوتيد، أن زيادة رأس مال stc خلال العام 2022 ليصبح 50 مليار ريال سعودي تعد من أكبر الزيادات لرأس المال في السوق المالية السعودية. وستدعم زيادة رأس المال المجموعة لتحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين من خلال تنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

واستكمالاً لدور المجموعة كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة، أعلنت مجموعة stc قيامها بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار استثماراً إضافياً، بالإضافة إلى 500 مليون دولار التي تم استثمارها مسبقاً، في صندوق اس تي في”STV“، حيث يعتبر الصندوق أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكد هذا الاستثمار الإضافي رؤية مجموعة stc المستقبلية ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يعكس توجه المجموعة لدعم والاستثمار في المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تطلعاتنا لتطوير التقنيات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمراراً لريادتها، نجحت مجموعة stc في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف «براند فاينانس جلوبال 500» للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم. وقد تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.

وأخيراً، نحن في مجموعة stc كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة وبفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله، ماضون في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة (تجرأ 2.0) ونسعى لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة، واستثمارات المجموعة المتنوعة تجسد التزامنا بهذه الإستراتيجية وتطلعنا إلى خلق منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملائنا والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.