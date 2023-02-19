أطلقت مجموعة روشن العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، تجربة مجتمع العروس على واجهة روشن البحرية بجدة وتحديداً في ساحة النورس خلال الفترة من 16 إلى 24 فبراير الجاري.

وتأتي التجربة في إطار سعي المجموعة لتقديم أفضل الحلول والتقنيات لتقديم أساليب حياة مختلفة داخل مجتمعاتها السكنية، حيث تتضمن تجربة مجتمع العروس تجارب محاكاة للوحدات السكنية المقدمة من خلال المشروع الذي تم إطلاق بيع المرحلة الأولى فيه في ديسمبر نهاية العام الماضي. وتتكون التجربة من قبة تحوي على شاشات محاكاة للمساحات الواقعية للوحدت السكنية، بحيث يمكن للزوار اختيار الوحدات السكنية المرغوبة ومن ثم عرضها على الشاشات الأرضية لمعرفة المساحات والأبعاد المختلفة، كما تقدم التجربة تفاصيل الواجهات المتنوعة والمستوحاة من الطراز المعماري التاريخي لمحافظة جدة، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للتجربة في واجهة روشن البحرية.

وصرحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن غادة الرميان: "إحدى أهم ركائزنا في مجموعة روشن هو الرفع من مستوى جودة الحياة في المملكة وتقديم منتجات سكنية ذات مستوى عالٍ، ويعتبر مجتمع العروس البصمة الأولى للمجموعة في المنطقة الغربية، ومن خلال تجربة مجتمع العروس نهدف لتقديم حلول مبتكرة لتمكين العملاء من ملامسة الواقع ومساعدتهم في اتخاذ القرار، كما نسعد دائماً بالاستماع إلى رغباتهم وملاحظاتهم التي ستمكننا من تحقيق طموحاتهم".