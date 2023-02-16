انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الأحساء 2023، برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بعنوان «الأحساء.. اقتصاد المستقبل».ويستهدف المنتدى إبراز المقومات والميز النسبية وفرص الاستثمار الواعدة في الأحساء، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعرض فرص استثمارية مجمّعة متعددة بقيمة إجمالية تفوق 8.37 مليار ريال في قطاعات مختلفة، أبرزها: «السياحة، التطوير العقاري، الخدمات اللوجستية، الصناعة والزراعة».ودعا أمير المنطقة الشرقية، في كلمته، المستثمرين وقطاعات الأعمال من جميع مناطق المملكة، خصوصاً أهل الأحساء للاستثمار فيها. وكشف رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين والشريك الإستراتيجي للمنتدى المهندس أمين الناصر، أن عام 2025 سيشهد بدء إنتاج حقل «الجافورة» جوهرة الغاز غير التقليدي في المملكة، بإجمالي استثمارات تبلغ أكثر من 100 مليار دولار خلال 20 سنة.القصبي: 1.3 مليونسجل تجاري بالمملكةوأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تعيش تحولاً غير مسبوق وليس تطوراً وحسب، مبيناً، أن عدد السجلات التجارية في المملكة يبلغ أكثر من 1.3 مليون سجل في عام 2022، حصة المنطقة الشرقية منها 15%، يشكّل نصيب محافظة الأحساء منها 17%.وأشار إلى نمو عدد السجلات التجارية في الأحساء بنسبة 30%، وارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في الأحساء، وبلغت نسبة رضا المستهلك في المحافظة 87%، مثمناً الشراكة الإستراتيجية المتميّزة بين الغرفة وشركة أرامكو، مشيداً بدور وتاريخ أرامكو ومساهماتها التنمويّة والمجتمعيّة الكبيرة.الخطيب: عام استثنائي للأحساءأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن السياحة تشهد انتعاشاً نوعياً كبيراً في المملكة، مبيناً، أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 3.2% من المستهدف الكلي 10% بحلول عام 2030، موضحاً، أن منظومة السياحة في المملكة تسعى للاستفادة من مقومات السياحة الكبيرة في الأحساء، مشيراً إلى أن عام 2022 كان استثنائياً لمحافظة الأحساء، حيث تخطى عدد زوارها مليونين، أنفقوا أكثر من مليار ريال.الفضلي: أعلى نمو للناتج الزراعيذكر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن الناتج المحلي الزراعي في المملكة حقق أعلى نمو في تاريخه، بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال، خلال العام 2021، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً ومهماً، مبيناً، أن معدل النمو في القطاع بلغ 7.8%، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغ 2.3%، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بلغ 3.6%.وقال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية: «الإستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة والتي حددت 15 ممكناً صناعياً في المملكة تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، وهي بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، إضافة إلى تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة».وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، تدشين مشروع توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 250% لتصل إلى مليون مسافر في السنة الواحدة.100 مليار دولارلحقل الجافورةأعلى نمو تاريخي للناتج المحلي في الزراعة15 ممكناً لدعم المجال الصناعي